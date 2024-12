Piantedosi “Previsto ampliamento presidi polizia in ospedali”

04 dicembre 2024 a

ROMA (ITALPRESS) – “Per contrastare il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario il governo già da tempo ha delineato precise linee di intervento, sul piano sia normativo sia operativo: abbiamo rafforzato il quadro sanzionatorio-penale vigente in caso di aggressioni, previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e costituito posti fissi di Polizia presso le strutture ospedaliere dotate di un reparto d’urgenza”.

Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso del question time in Aula a Montecitorio. “Stiamo progressivamente attuando un piano di ampliamento dei posti di Polizia presenti negli ospedali. A oggi sono 203 i presidi presenti nelle strutture ospedaliere: negli ultimi due anni il numero di operatori è passato da 299 a 435, con un incremento del 45%. Nelle varie realtà territoriali le prefetture stanno adottando protocolli operativi per garantire il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e assicurare l’aumento dei servizi di vigilanza”, ha aggiunto.

