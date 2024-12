PA, arriva la web app che ne valuta la performance

03 dicembre 2024 a

ROMA (ITALPRESS) – Una bussola sulla capacità amministrativa degli Enti. Questa è la forza dell’innovativa applicazione promossa dal Progetto ITALIAE, operativa e accessibile a regioni, comuni, cittadini, istituzioni europee e imprese.

La web app “Amministrazione Trasparente per il Cittadino” contiene circa 2 milioni di dati, analizzati su 8.355 enti tra comuni, regioni e unioni di comuni, secondo 25 indicatori suddivisi in quattro aree: Bilancio, Personale, Servizi Erogati e Patrimonio Immobiliare. I dati disponibili si alimenteranno dalla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e da altre banche dati pubbliche come quella del MEF.

L’applicazione offre un supporto alle pubbliche amministrazioni, facilitando la raccolta e la pubblicazione dei dati come previsto dal d.lgs. 33/2013. Le PA potranno inoltre comparare il proprio stato di salute con quello di altri enti simili, con l’obiettivo di accrescere la propria offerta di beni e servizi per cittadini e imprese. Per integrarsi con l’app, le PA dovranno effettuare un semplice passaggio tecnico e i loro siti web ospiteranno automaticamente una sottosezione dedicata all’Amministrazione Trasparente.

Anche cittadini e imprese potranno usufruire dei molteplici vantaggi dell’applicazione. Grazie ai 25 indicatori sarà possibile confrontare la capacità amministrativa degli Enti locali e valutare le performance dei servizi offerti. Per le imprese interessate ad investire sui territori, sarà possibile consultare i dati disponibili per comprendere punti di forza e debolezze delle amministrazioni locali.

Questo strumento informativo, oltre a promuovere la partecipazione civica nelle decisioni pubbliche, rappresenta un importante passo verso la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni italiane, promuovendo una cultura di trasparenza e responsabilità, tanto da ottenere il plauso anche dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C.

“Vogliamo offrire alle Unioni dei Comuni, ai Comuni, alle Regioni e alle altre PA, un supporto mirato al rafforzamento della trasparenza e della prevenzione della corruzione – afferma Giovanni Vetritto Responsabile del Progetto ITALIAE. Il nostro auspicio è quello di poter offrire i risultati di questo lavoro d’intesa con le PA locali, a supporto del processo di costruzione della piattaforma nazionale per la trasparenza. Mi preme aggiungere – ha concluso il Responsabile – che sia la Web App che i suoi indicatori, sono il frutto di un gruppo di lavoro di funzionari provenienti da regioni, comuni e unioni comunali di diverse parti d’Italia, i quali animano il nostro Atelier di sperimentazione con la massima dedizione.

Per accedere al portale: https://webapp.italiae.affariregionali.it/portale/banca-dati

Per le PA che vogliono aderire: https://webapp.italiae.affariregionali.it/istruzioni-pubbliche-amministrazioni

