Mattarella “L'interlocuzione è l'esplicarsi della democrazia”

ROMA (ITALPRESS) – “Il ruolo dei corpi intermedi, la concertazione tra parti sociali e istituzioni consentono di raggiungere punti di equilibrio e di costruire il futuro. Il dialogo, l’ascolto, sono gli strumenti che hanno consentito all’Italia di progredire: si colgono, talvolta, spinte a considerare un valore, invece, la rottura, lo scontro. Quasi che il progresso non passi, al contrario attraverso la coesione e la partecipazione. La interlocuzione non è un inciampo, un fastidio, un rito: è l’esplicarsi della democrazia di un Paese, della vita di una comunità non di sudditi ma di cittadini consapevoli”.

Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all’assemblea di Confesercenti.

(ITALPRESS).

-Foto: Quirinale-