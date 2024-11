Regionali, riaperti i seggi elettorali in Emilia-Romagna e Umbria

18 novembre 2024 a

ROMA (ITALPRESS) – Riaperte dalle 7 le urne in Emilia-Romagna e Umbria dove si rinnovano i consigli regionali e si elegge il nuovo presidente. Dopo la chiusura delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio. Il risultato è atteso nel tardo pomeriggio.

Alle ore 23 di ieri l’affluenza in Emilia-Romagna è stata del 35,76%. Nello specifico l’affluenza è così suddivisa per provincia: Piacenza 31,56%, Parma 32,21%, Reggio Emilia 35,25%, Modena 36,60%, Bologna 40,56%, Ferrara 32,90%, Ravenna 38,52%, Forlì-Cesena 34,64%, Rimini 30,17%. Nella scorsa tornata elettorale le elezioni regionali si svolsero in una sola giornata.

Nei 1000 seggi allestiti in Umbria per l’elezione del presidente della Regione e dei 20 consiglieri dell’Assemblea legislativa, ha votato il 37,79 per cento degli aventi diritto. In provincia di Perugia, il 38,41 per cento; in provincia di Terni il 35,97 per cento. In Umbria sono chiamati al voto 701.367 elettori, 523.343 in provincia di Perugia e 178.024 in quella di Terni.

