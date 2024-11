MotoGp, a Barcellona vince Bagnaia ma il nuovo campione è Martin

17 novembre 2024 a

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jorge Martin, in sella alla

Ducati Prima Pramac, è il nuovo campione del mondo della MotoGP,

grazie al terzo posto ottenuto nel Gran Premio di Barcellona. Per

la prima volta nell’era moderna, un team clienti trionfa in

campionato. Resa vana, dunque, la vittoria di Pecco Bagnaia

(Ducati Lenovo) sul circuito del Montmelò. Nonostante le undici

vittorie stagionali, il pilota di Chivasso chiude secondo nel

mondiale. Il podio odierno viene completato da Marc Marquez

(Ducati Gresini), al secondo posto, e da Jorge Martin. Quarto

posto per Alex Marquez (Ducati Gresini); quindi, quinto Aleix

Espargaro (Aprilia), all’ultima gara prima del ritiro.

Nell’ordine, completano la top ten Enea Bastianini, Brad Binder,

Franco Morbidelli, Pedro Acosta e Marco Bezzecchi.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).