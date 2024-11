Fonseca “Concentrati sul Cagliari, Leao e Camarda titolari”

08 novembre 2024 a

MILANO (ITALPRESS) – Un Paulo Fonseca decisamente più rilassato si è presentato oggi in conferenza stampa, alla vigilia della gara di campionato contro il Cagliari, in trasferta, che segue il bel successo ottenuto in Champions League contro il Real Madrid. “Sarà una gara completamente diversa quella di domani”, ha spiegato il tecnico del Milan, precisando che “Leao sarà titolare” e che al posto dell’indisponibile Morata giocherà dal primo minuto il 16enne Francesco Camarda. “E’ importante confermare le cose buone viste in Champions e giocare con lo stesso spirito e lo stesso coraggio. Dovremo avere l’atteggiamento giusto però per vincere in Sardegna. Tutte le partite sono importanti. Dobbiamo tornare concentrati sul campionato e fare le cose corrette per ottenere un buon risultato”, ha affermato Fonseca. “Morata ha avuto uno scontro con Pavlovic: sta bene, ma non è pronto per giocare domani. Leao sarà in campo dal primo minuto. Ha fatto una buona partita contro il Real. Io ho detto che poteva fare anche meglio e fare alcune scelte migliori. Dobbiamo capire tutti che a Cagliari sarà una partita totalmente diversa per Rafa, con una marcatura individuale, senza lo spazio avuto a Madrid. Mi aspetto che Rafa possa confermarsi allo stesso livello visto in Champions”, ha spiegato ancora il tecnico portoghese. Infine, la notizia a sorpresa: “Domani giocherà Camarda, che ha grandi qualità. Lavora tutti i giorni bene con noi. Nel club crediamo tanto in lui. Io ho fiducia totale in lui. L’età non conta. Morata in questo momento ha un ruolo molto specifico: non è sempre un attaccante, ma tante volte è un giocatore che sblocca le linee di passaggio. Penso che Camarda in questo momento è più pronto di Abraham per fare questo ruolo. E devo dire che Abraham non è al meglio. Jovic? E’ dentro il progetto. Il problema è che non sta bene fisicamente. Non sarà con noi domani”.

