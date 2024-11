EICMA, in mostra 36 moto iconiche per i 110 anni dell'Esposizione

04 novembre 2024 a

MILANO (ITALPRESS) – Trentasei motociclette per celebrare i 110 anni di storia di EICMA, l’Esposizione Internazionale Ciclo, Motociclo e Accessori che si apre a Rho Fiera (Mi) il 7 novembre 2024. Con la mostra “EICMA: 110 anni di design a due ruote”, aperta dal 7 al 10 novembre, il visitatore potrà compiere un viaggio fra curve, superfici, linee, tecnica e meccanica di motociclette che hanno fatto la storia delle due ruote ma anche conoscere da vicino il genio di grandi designer con le loro intuizioni. Il percorso espositivo ospitato al Centro congressi a Porta Sud, nel quartiere espositivo, si snoda fra modelli che hanno lasciato il segno per la loro progettazione. E’ suddiviso in tre sezioni: forme, proporzioni e materiali.

Durante l’anteprima stampa che si è tenuta nei locali della mostra lunedì 4 novembre, il presidente di EICMA Pietro Meda ha detto: “Le moto in mostra rappresentano più che un epoca, un tipo, un modo di fare le cose di quell’epoca, un modo quindi di adattare quelle che sono le forme del design. La forma certo è importante ma è importante anche che le forme siano compatibili al fatto di dover essere un mezzo e quindi sono forme su due ruote”. L’AD di EICMA, Paolo Magri, ha sottolineato come la mostra non sia “semplicemente una classifica delle moto più belle ma un proposta culturale che diffonde conoscenza e accompagna i visitatori dentro l’affascinante percorso creativo e progettuale che compiono i designer: dal foglio bianco alla realizzazione finale”.

Tutte le motociclette esposte eccellono, sono state infatti scelte fra centinaia e spesso prestate da privati collezionisti, alcune però spiccano sulle altre: ad aprire l’esposizione, nella sezione “forme” è una Frera 2 1/4 Hp Lusso che nel 1914 fu fra quelle presenti alla prima edizione di EICMA, al tempo al Kursaal Diana di Porta Venezia a Milano. Nella stessa sezione troviamo la Mars A20, esposta ad EICMA nel 1920, vero trionfo di razionalismo, e la più recente Kawasaki GPZ900R del 1984, celebre per l’apparizione nel film Top Gun. Nella sezione dedicata alle “proporzioni”, non può non attirare l’attenzione la muscolosa Moto Guzzi otto cilindri 500 del 1957 dell’ingegner Giulio Cesare Carcano, quasi di fronte si trova un’icona della mobilità come il Piaggio Ciao 50. Infine, nella sezione dedicata ai “materiali”, dove si raggiunge il vertice dei processi manifatturieri ed ingegneristici, si trova il tributo a Corradino D’Ascanio per l’uso della lamiera nella Vespa di Piaggio, l’anticonvenzionale progetto racing della ELF X del 1978 e la Laverda RGS 1000.

