Il Lecce ritrova il sorriso, battuto 1-0 il Verona

LECCE (ITALPRESS) – Il Lecce supera 1-0 il Verona nel match del Via del Mare valevole per la decima giornata del campionato di Serie A: decide la contesa un gol di Patrick Dorgu (al quale in precedenza erano state annullate altre due reti). La formazione ospite parte subito forte con un lancio di Lazovic a cercare Serdar, che per poco non raggiunge la sfera. Al 12′ è lo stesso Serdar ad andare alla conclusione dalla distanza, conquistando un calcio d’angolo in seguito alla deviazione di Baschirotto. Tre minuti più tardi i giallorossi vanno a un soffio dal vantaggio con Gaspar, che con un colpo di testa centra un clamoroso palo. Al 21′ gli uomini di Luca Gotti vanno a segno con Dorgu ma il gol successivamente viene annullato da Mariani per un fallo dell’esterno offensivo su Tchatchoua. I padroni di casa continuano a fare la partita e al 35′ si vedono annullare un’altra rete di Dorgu, che questa volta viene pizzicato in posizione irregolare. L’Hellas Verona appare in difficoltà e la situazione peggiora ulteriormente al 40′, quando Tchatchoua viene espulso con rosso diretto per un fallo ai danni dello scatenato Dorgu. Sulla punizione seguente Krstovic calcia di potenza ma non inquadra lo specchio della porta. Dopo tre minuti di recupero, si va a riposo sul parziale di 0-0.

Nella ripresa il Lecce riprende da dove aveva lasciato e al 51′ passa in vantaggio con Dorgu che, dopo due gol annullati, riesce a scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori: il danese sfrutta un cross di Banda e infila la sfera in fondo al sacco. Al 60′ i gialloblù provano a rispondere con un tiro di Suslov, che però non centra la porta. La squadra salentina viaggia sulle ali dell’entusiasmo e va vicina al raddoppio al 64′ con un insidioso colpo di testa di Gaspar. I giallorossi amministrano il vantaggio e cercando di colpire in contropiede, ma al 77′ prestano il fianco all’offensiva degli scaligeri: Suslov tenta il tiro, ma Falcone è attento e respinge. All’82’ il Verona resta addirittura in nove uomini poichè Belahyane, già ammonito, protesta in maniera veemente contro l’arbitro e riceve un secondo cartellino giallo. I ragazzi di Luca Gotti controllano la gara, sfiorando anche il raddoppio con Tete Morente, e difendono l’1-0 fino al triplice fischio. In virtù di questo risultato il Lecce aggancia Monza e Parma a otto punti, mentre l’Hellas Verona resta a quota nove.

