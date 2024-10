Bologna ko in Inghilterra, l'Aston Villa vince 2-0

22 ottobre 2024 a

a

a

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Continuano le difficoltà stagionali del Bologna che resta fermo a una sola vittoria tra Serie A e Champions League. Nella seconda trasferta in Inghilterra arriva anche il secondo ko: 2-0 contro un’Aston Villa che guida a punteggio pieno dopo tre gare.

Emery sorprende lasciando fuori il suo totem Ollie Watkins e dando fiducia a Duran, in gol contro il Bayern, Italiano ritrova Ndoye e vara la linea verde: Fabbian-Urbanski le mezzali, davanti c’è Dallinga. Il primo squillo è rossoblù e porta proprio la firma dell’ex Tolosa, che impegna il Dibu Martinez. Il Bologna pressa alto, ma rischia grosso: Skorupski è decisivo su Duran e McGinn. Risale prepotentemente di tono l’Aston Villa, sia nel baricentro che nei ritmi, ma senza rendersi pericoloso: i felsinei chiudono gli spazi, abbassano i ritmi e (con qualche errore di troppo) resistono sullo 0-0 all’intervallo. La ripresa si apre con due cambi e due occasioni: Bailey sfiora il vantaggio per i Villans, Posch risponde calciando a lato.

Il tiro dell’austriaco rappresenta l’ultimo squillo per i rossoblù, che affondano nei minuti seguenti. L’Aston Villa passa al 55′ nel modo meno atteso: punizione laterale di McGinn, tutti la sfiorano e nessuno la tocca con la traiettoria a beffare Skorupski. Nove minuti più tardi ecco anche il bis per gli inglesi, col cross di Rogers e la girata di Duran, che anticipa Lucumì. Siamo al 64′ ed è 2-0, con Emery che pensa alla Premier (tre cambi) e Italiano che prova a scuotere i suoi inserendo Castro e l’ex Iling-Junior. Nel finale i Villans si limitano a controllare il possesso e rischiano solo in un’occasione, con Beukema a colpire un palo all’86’ su azione da corner. Poteva riaprirla di testa il Bologna, ma al Villa Park gira tutto storto e arriva un’altra sconfitta. Finisce 2-0 e i felsinei restano fermi a un solo punto, nella loro prima volta in Champions League: una sola vittoria stagionale per Italiano. Sorride invece Emery, che svetta su tutti con nove punti in tre gare e nessuna rete subita. Uno score favoloso per l’Aston Villa, che nello scorso turno aveva battuto il Bayern Monaco e continua a decollare nel segno di Jhon Duran.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).