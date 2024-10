Superenalotto, a Riva del Garda centrato il “6” da 89,2 milioni

15 ottobre 2024 a

ROMA (ITALPRESS) – Centrato a Riva del Garda, in provincia di Trento, il “6” al SuperEnalotto da 89.221.270,22 euro. La combinazione vincente del concorso di oggi è: 1-23-44-45-47-60. Numero Jolly: 14. Numero Superstar: 19. La vincita del Jackpot è stata realizzata presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Fortuna situato in Viale dei Tigli, 36. E’ la seconda vincita con punti sei del 2024. Con quella di stasera sono 116 i Jackpot assegnati dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi. Il jackpot per il prossimo concorso riparte da 17.700.000 euro.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).