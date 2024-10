Aon Sport Games, oltre 370 partecipanti all'edizione 2024

08 ottobre 2024 a

ROMA (ITALPRESS) – Aon Italia, azienda leader nell’intermediazione assicurativa e nella consulenza per la gestione dei rischi, celebra il trionfo della nuova edizione degli Aon Sport Games. L’evento all’insegna del wellbeing, della collaborazione e del lavoro di squadra dedicato ai propri dipendenti che si ripete da diversi anni, si è svolto dal 27 al 29 settembre a Cattolica e ha registrato oltre 370 partecipanti, segnando un record di affluenza.

Tradizionalmente caratterizzati da competizioni sportive come tornei di calcio, beach volley e, da 3 anni, padel, gli Aon Sport Games 2024 hanno visto l’introduzione di una novità: la possibilità di fare sessioni di yoga sulla spiaggia con un istruttore specializzato. Questa iniziativa ha reso l’evento più accessibile, avvicinando anche coloro che sono meno sportivi e promuovendo un messaggio di benessere e salute.

Gli Aon Sport Games rappresentano per l’azienda un’occasione unica di unire i colleghi provenienti dalle diverse sedi italiane, competere e celebrare il valore del benessere all’interno dell’organizzazione.

Il programma ha previsto anche due serate offerte dall’azienda per stare insieme e celebrare i vincitori dei tornei.

“Siamo entusiasti di vedere una partecipazione così alta e di poter offrire un evento che promuove uno stile di vita sano e attivo”, ha dichiarato Donato Parma, Lead People Partner, South East Europe di Aon.

Grazie a questa manifestazione, Aon conferma il proprio impegno nel sostenere il benessere fisico e mentale dei propri dipendenti, creando un ambiente di lavoro positivo e inclusivo.

-foto ufficio stampa Aon –

(ITALPRESS).