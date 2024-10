Sequestrati 190 chili di hashish, 2 rider della droga arrestati a Napoli

06 ottobre 2024 a

NAPOLI (ITALPRESS) – Due persone di 31 e 35 anni sono state arrestate in un blitz antidroga dei carabinieri, a Napoli. I militari hanno fatto irruzione in un deposito di San Giovanni a Teduccio, dove hanno trovato i due indagati. Rinvenuti e sequestrati quasi 2 mila panetti per un totale di 190 chili di hashish. Trovati anche 20 mila euro in contanti.

Quando i militari sono entrati nel locale del quartiere orientale di Napoli hanno sorpreso i due indagati mentre si preparavano per partire con parte della droga verosimilmente destinata a larga parte della provincia di Napoli. I due avevano in spalla uno zaino di un noto marchio di una ditta specializzata nella consegna di cibo a domicilio, con lo scopo di mimetizzarsi nel traffico cittadino. Gli arrestati sono stati trasferiti in carcere.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).