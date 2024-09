L'Empoli ferma la Juventus, al Castellani finisce 0-0

14 settembre 2024 a

EMPOLI (ITALPRESS) – Secondo pareggio consecutivo per la Juventus di Thiago Motta: al Castellani contro l’Empoli finisce 0-0, lo stesso risultato maturato prima della sosta nel match casalingo contro la Roma. Bianconeri momentaneamente in testa alla classifica a quota 8 punti, in attesa di Inter e Torino. Sei punti per i toscani, al terzo pareggio in campionato e fin qui imbattuti: buon inizio da parte degli uomini di D’Aversa (oggi squalificato) che dopo aver vinto all’Olimpico sono riusciti a strappare un punto coi bianconeri. L’Empoli ha confermato la solidità mostrata nelle prime tre partite mettendo in difficoltà una Juventus propositiva nei primi istanti, meno brillante col passare dei minuti soprattutto in fase di costruzione. La prima vera occasione ce l’ha avuta Gyasi, ma il taglio sul secondo palo è stato intercettato dall’ottima lettura da parte di Kalulu. I bianconeri hanno fatto fatica a inventare gioco, merito anche dei padroni di casa in grado di intasare tutti gli spazi: il primo pericolo è arrivato da calcio d’angolo, col cross di Koopmeiners per Gatti, Vasquez però è riuscito a deviare in angolo la conclusione di testa del centrale. I toscani hanno invece impegnato Perin con una bordata di Maleh dalla distanza: il numero 1 bianconero, scelto al posto di Di Gregorio, è riuscito a bloccare la sfera senza ulteriori difficoltà. Nella ripresa gli ospiti hanno premuto immediatamente sull’acceleratore, decisiva la parata dello stesso Vasquez di piede sul diagonale di Vlahovic (da evidenziare anche il salvataggio sul tocco d’esterno di Koopmeiners). Per dare una scossa Thiago Motta, a metà secondo tempo, ha effettuato quattro cambi, ma i toscani hanno contenuto bene una squadra in difficoltà soprattutto negli ultimi sedici metri. Maleh nel finale ha scaricato un mancino velenosissimo uscito per questione di centimetri, mentre Gyasi si è divorato in pieno recupero la palla dell’1-0 grazie alla scivolata di Gatti. Inutili gli assalti finali da parte di Fagioli e compagni. Nel prossimo turno l’Empoli affronterà il Cagliari mentre la Juventus accoglierà il Napoli: prima però ci sarà il match di Champions League contro il Psv.

