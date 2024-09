Ghribi “Da Cernobbio messaggio di pace, sicurezza e stabilità”

10 settembre 2024 a

MILANO (ITALPRESS) – Pace, sicurezza, stabilità per rendere uguali tutti i cittadini del mondo, a cominciare dai bambini. Questo uno dei messaggi emersi in occasione della 50esima edizione del Forum Ambrosetti di Cernobbio, al quale ha partecipato il presidente di GKSD Investment Holding e vicepresidente del Gruppo San Donato Kamel Ghribi.

“Anche in questa circostanza – afferma Ghribi – ho avuto modo di apprezzare la qualità dei contenuti e di constatare l’intensità di un’esperienza di incontro con leaders globali, con i quali ho avuto modo di approfondire i temi che mi sono più cari: la pace, la sicurezza, la stabilità, una salute che possa rendere uguali tutti i cittadini del mondo, a cominciare dai bambini. Solamente società e nazioni sicure e stabili possono favorire gli affari”.

Per Ghribi “è un errore considerare la pace solo come un’elemento di sicurezza; la pace è anche presupposto essenziale per lo sviluppo ordinato dei mercati, per il buon andamento dell’economia e per la crescita delle nazioni siano esse ricche o povere. Ecco perchè pace e prosperità camminano insieme.

E per coltivarle meglio occorre non dimenticare il Mediterraneo e l’Africa. Tutto questo ho voluto rappresentare ai tanti leaders che ho incontrato, fossero essi africani, del Middle East, dell’Unione Europea, degli Stati Uniti o dell’Est Europa”.

Eventi come quello di Cernobbio “servono essenzialmente a questo: fare circolare buone idee e buoni propositi e fare sì che essi diventino fonte di contaminazione virtuosa tra leaders e popoli”.

