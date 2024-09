Spalletti “Ho ritrovato il sorriso, fiducia in quello che si fa”

05 settembre 2024 a

COVERCIANO (ITALPRESS) – “Ho visto belle cose durante questi giorni, durante gli allenamenti, perchè ho visto partecipazione, ho visto disponibilità, ho visto fiducia in quello che poi si andrà a fare, per cui questi sono valori molto importanti. Mi hanno ridato il primo sorriso dopo l’Europeo”. Così il commissario tecnico azzurro, Luciano Spalletti, ai canali ufficiali della Figc. L’Italia domani sarà impegnata al Parco dei Principi contro la Francia nella prima giornata della Nations League, competizione nella quale nelle ultime due edizioni la Nazionale è arrivata alle fasi finali: “Non ci possiamo permettere di sottovalutare niente, soprattutto dopo la brutta figura che abbiamo fatto – ha sottolineato Spalletti ricordando Euro2024 -. Per cui c’erano e ci sono da cambiare alcune cose, in allenamento lo abbiamo fatto, ora c’è da farle vedere anche in partita e va rimessa a posto la fiducia in se stessi, dobbiamo farla vedere anche a tutti i nostri tifosi, anche loro devono riacquistare fiducia nei nostri confronti”. Sulle possibili scelte di formazione: “Io vedo poca differenza, vedo tantissima qualità in quelli che sceglierò e in quelli che lascerò fuori”. Infine, sugli avversari, la Francia di Deschamps: “Hanno dei calciatori di livello altissimo. Bisogna stare attenti tatticamente a essere sempre squadra perchè i ribaltamenti di fronte a campo aperto possono essere pericolosissimi per noi. Mbappè? Si marca con la squadra, con l’aiuto di tutti, con l’atteggiamento di tutta la squadra, bisogna capire le fasi di gioco: loro sono bravi a farti credere che comandi la partita ma quando riconquistano palla vanno a sfruttare queste corse profonde dietro la linea difensiva a campo aperto che sono difficili da marcare – ha concluso Spalletti -. C’è da far vedere quello che è il nostro orgoglio di vestire questa maglia dopo aver fatto questa brutta figura”.

