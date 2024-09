Meloni “Gli italiani vogliono un governo che non sperperi le risorse”

01 settembre 2024 a

ROMA (ITALPRESS) – “Sono convinta, lo sono sempre stata, che gli italiani vogliano un governo che ha il coraggio di cambiare quello che non funziona. Che concentra le risorse su quello che è importante senza sperperarle. Che rappresenta l’Italia nel mondo con autorevolezza e affidabilità. E’ quello che cerchiamo di fare ogni giorno e sono molto felice che lo vedano. Motivo in più per andare avanti ancora più determinati”. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta su Affaritaliani.it il sondaggio realizzato da Lab21.01 per La Piazza di Affaritaliani.it che si è tenuta a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, secondo il quale il 58,2% degli italiani promuove il premier e il 57,9% ritiene Meloni una “leader matura” (dato in crescita del 3,1% rispetto al 2023).

