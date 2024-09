Marquez vince ad Aragon davanti a Martin, Bagnaia fuori

01 settembre 2024 a

ALCANIZ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marc Marquez, in sella alla Ducati del Team Gresini, vince il Gran Premio di Aragon, bissando il successo di ieri nella Sprint. Sul circuito del MotorLand, l’otto volte campione del mondo è rimasto in testa per tutta la corsa, tornando così al successo dopo 1043 giorni (Misano 2021 l’ultima gioia domenicale). Secondo posto per Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) che, grazie alla caduta di Pecco Bagnaia, consolida la leadership del campionato con un vantaggio di 23 punti. Il podio viene completato da Pedro Acosta (Ktm GasGas) al terzo posto. Brad Binder (Ktm) ed Enea Bastianini sono rispettivamente quarto e quinto. Sesta piazza, invece, per Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac). Pomeriggio da dimenticare, invece, per Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo), coinvolto in una brutta caduta assieme ad Alex Marquez (Ducati Gresini), a cinque giri dal termine. I due piloti hanno incrociato la traiettoria delle proprie moto, mentre erano in lotta per la terza piazza. Out anche Vinales, Quartararo, Oliveira, Marini.

(ITALPRESS).