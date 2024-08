Morto il Garante nazionale per i detenuti D'Ettore

22 agosto 2024 a

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto all’età di 64 anni Felice Maurizio D’Ettore, Garante nazionale dei detenuti. Ex deputato di Fratelli d’Italia, professore ordinario di diritto privato presso la Scuola di Economia e Management dell’Università degli Studi di Firenze dal 2005, in precedenza aveva insegnato all’Università degli Studi dell’Insubria. A fine gennaio di quest’anno era stato nominato presidente del collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, succedendo a Mauro Palma. “Irma Conti, Mario Serio, tutto il personale dell’Ufficio del Garante Nazionale delle persone private della libertà personale ricordano con affetto, riconoscenza, stima l’alta figura e l’illuminata e generosa opera di Felice Maurizio D’Ettore al servizio dell’Autorità che con autorevolezza e lungimiranza ha presieduto negli ultimi mesi. Il Suo impegno costituirà una guida indelebile per la futura attività del Garante”, si legge in una nota dell’ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Unanime il cordoglio del mondo politico. Fra tutti i presidenti di Senato e Camera. “Con profondo dolore ho appreso della improvvisa scomparsa di Felice Maurizio D’Ettore, un uomo capace che ha dedicato la propria vita alla politica e al lavoro, come ha dimostrato anche nel suo ultimo ruolo di Garante nazionale dei detenuti. Alla sua famiglia e ai colleghi giungano le sentite condoglianze mie e del Senato della Repubblica”, ha detto La Russa. Per Fontana “sono fortemente addolorato per l’improvvisa scomparsa di Felice Maurizio D’Ettore. Mi stringo al dolore dei familiari, a cui porgo le mie sentite condoglianze. Rivolgo un pensiero anche a chi ha condiviso con lui il percorso lavorativo e l’impegno politico”.

(ITALPRESS).

-Foto: Agenzia Fotogramma-