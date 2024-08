Il Milan batte 3-1 il Monza e vince il Trofeo Berlusconi

13 agosto 2024 a

MILANO (ITALPRESS) – “Due squadre, un presidente, per sempre nel cuore”. Questo lo striscione che ha aperto a San Siro la seconda edizione del “Trofeo Silvio Berlusconi”. Il match amichevole tra Milan e Monza, finito per la cronaca 3-1 in favore dei rossoneri, fa da antipasto alla stagione di Serie A che sta per cominciare, oltre che ricordare l’ex numero uno dei due club a poco più di un anno dalla sua scomparsa. “Una serata davvero emozionante, di passione e affetto”, l’ha definita Pier Silvio Berlusconi, figlio dell’ex Premier che nel pre gara ha sottolineato la “vicinanza dei tifosi del Milan, dei tifosi del Monza e degli italiani”, un qualcosa che “ci scalda il cuore e che noi non diamo mai per scontato”, ha poi precisato l’amministratore delegato di Mediaset. Tanti i personaggi che hanno fatto la storia dell’era Berlusconi, in campo e fuori, come Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan portato in rossonero da giocatore proprio dall’ex presidente; così come Alessandro Nesta, storico difensore milanista, oggi allenatore del Monza. Occasione, quella di San Siro, scelta inoltre dal Milan per presentare i nuovi acquisti arrivati dal mercato estivo. Emerson Royal, Pavlovic e Morata hanno infatti salutato i loro nuovi tifosi – circa cinquantamila sugli spalti, la maggior parte di fede rossonera -, con l’attaccante spagnolo che è stato subito scelto da Paulo Fonseca per guidare il reparto offensivo del suo undici titolare.

I preparativi lasciano poi posto al campo, che dopo dieci minuti vede già avanti la formazione milanista, con la rabona di Saelemaekers che tenta la giocata di fino trovando la fortunosa deviazione di Pablo Marì che indirizza il pallone in rete. Il pareggio del Monza arriva però al 34′, grazie alla bella discesa di Vignato e al servizio arretrato per il destro vincente di Maldini, non un nome qualunque nella storia berlusconiana di Milan e Monza. All’intervallo solo qualche cambio per Nesta, al contrario di Fonseca che invece mette in campo un undici tutto nuovo, dal portiere al centravanti. Quest’ultimo è Luka Jovic, che a due minuti dall’inizio della ripresa fa 2-1 sfruttando la respinta corta di Pizzignacco sul tiro precedente di Okafor. Milan che poco dopo troverà anche il 3-1, grazie alla punizione a due battuta da Theo Hernandez e Reijnders, con l’olandese che finalizza grazie a una conclusione molto potente. E’ questo il gol che sigla definitivo risultato dell’incontro e la vittoria rossonera del trofeo, a poco più di un anno di distanza da quella ottenuta nella prima edizione giocatasi all’U-Power Stadium di Monza e vinta dal Milan ai calci di rigore.

– foto Image –

(ITALPRESS).