ROMA (ITALPRESS) – Il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo sul dl Infrastrutture approvandolo in via definitiva con 98 voti favorevoli, 58 contrari e nessun astenuto. Il provvedimento è così convertito definitivamente in legge.

