Paltrinieri non tradisce, argento olimpico nei 1500 sl

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Uno strepitoso Gregorio Paltrinieri è medaglia d’argento nei 1500 stile libero ai Giochi di Parigi 2024. Dopo il bronzo negli 800, il capitano dell’Italnuoto fa due podi su due nelle gare del mezzofondo arrendendosi soltanto a un’irreale prestazione dell’americano Bobby Finke (14’30″67) che fa crollare il record del mondo del cinese Sun Yang (14’31″02). Per Super Greg il secondo posto arriva in 14’35″55 al termine di una gara condotta con grande autorità, anche se sempre ad inseguire lo statunitense che scappa via all’inizio e non si ferma più. Solo bronzo per l’irlandese Daniel Wiffen (14’39″63), oro olimpico negli 800 che si era presentato in finale con il migliore tempo d’accesso. “Sono contentissimo perchè essere a podio nei 1500, che è la sfida che sento più mia, è stupendo – commenta Paltrinieri a Rai Sport – Credo di aver fatto lo stesso tempo con cui avevo vinto a Rio. E’ incredibile. Ho visto partire Bobby (Finke, ndr) così forte e ho cercato di stare al suo ritmo. Ma sono veramente felice. E’ la quinta medaglia olimpica, non ci avrei mai scommesso. Ogni volta che finisce un’Olimpiade penso che alla successiva non ci sarò, ma sono stato molto costante. Ho sempre continuato a credere in me stesso anche nei periodi difficili. Adesso mi prendo qualche giorno di riposo, devo un attimo riprendermi – chiosa Super Greg, atteso dal nuoto di fondo – Ho avuto per tre giorni la febbre, forse per lo stress di tutte queste gare e l’ho misurata fino a pochi minuti prima della gara di oggi. Ma ora sono felicissimo”.

