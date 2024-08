Bastianini conquista la Sprint del Gp di Gran Bretagna

03 agosto 2024 a

SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Il riminese Enea Bastianini (Ducati), con il tempo di 19’30″251, ha vinto la gara Sprint del GP di Gran Bretagna di MotoGP precedendo lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac). Terzo posto per l’altro iberico, il poleman Aleix Espargaro (Aprilia), quarta la Ktm del sudafricano Brad Binder, quinto lo spagnolo Pedro Acosta (Ktm). Sesta piazza per lo spagnolo Alex Marquez (Ducati Gresini), settima la Ktm dell’australiano Jack Miller davanti all’altro iberico Maverick Vinales (Aprilia), ottavo. Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e il portoghese Manuel Oliveira (Aprilia) chiudono la top ten. Caduti Franco Morbidelli (Prima Pramac) e Marco Bezzecchi (VR46) in avvio, il campione del mondo Francesco Bagnaia (Ducati) a sei giri dalla fine e lo spagnolo Marc Marquez (Gresini Racing) a due. Domani la gara lunga, con Bagnaia sempre leader della classifica mondiale con 222 punti, uno in più di Martin.

