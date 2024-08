Maxi incendio a Roma, avanti con le operazioni di spegnimento e bonifica

01 agosto 2024 a

ROMA (ITALPRESS) – Sette squadre dei vigili del fuoco sono state in azione durante tutta la notte per la bonifica nella parte inferiore della collina di Monte Mario a Roma e per le opere di spegnimento nell’area di Villa Mazzanti. Un vasto incendio si è sviluppato ieri in via Romeo Romei, nella zona di piazzale Clodio, a Roma. A causa delle fiamme era stata evacuata per precauzione la sede Rai di Via Teulada. Evacuate anche alcune abitazioni.

