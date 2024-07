Ue eroga la prima tranche di aiuti finanziari ad Autorità palestinese

31 luglio 2024 a

ROMA (ITALPRESS) – Oggi l’Unione europea ha erogato all’Autorità palestinese la prima tranche del sostegno finanziario di emergenza a breve termine. Come annunciato il 19 luglio, l’assistenza dell’UE contribuisce a far fronte alle esigenze finanziarie più urgenti dell’Autorità palestinese e sostiene il suo programma di riforme, giudicato sostanziale e credibile. L’erogazione fa seguito alla firma di una lettera d’intenti da parte della Commissione europea e dell’Autorità palestinese, nella quale è delineata una strategia per affrontare la critica situazione di bilancio dell’Autorità palestinese. “Un’Autorità palestinese forte e riformata è fondamentale per il nostro obiettivo comune di una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati – ha detto Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea -. Questo è l’unico modo per arrivare a una pace sostenibile sia per gli israeliani che per i palestinesi. L’UE è pienamente impegnata a sostenere l’Autorità palestinese in questi tempi difficili. La nostra assistenza di emergenza per un importo di 400 milioni di € sostiene un programma di riforme sostanziale e apre la strada alla ripresa e alla ricostruzione di Gaza”.

Nell’ambito del sostegno finanziario di emergenza a breve termine dell’UE, pari a 400 milioni di euro, oggi è stata sbloccata la prima rata di 150 milioni di euro, comprensiva di 58 milioni di euro in sovvenzioni a titolo del meccanismo PEGASE, destinati al pagamento degli stipendi e delle pensioni e al sostegno per le famiglie vulnerabili. Da parte sua, la Banca europea per gli investimenti eroga 92 milioni di euro attraverso una linea di credito a favore dell’Autorità monetaria palestinese. I pagamenti successivi di questo sostegno finanziario di emergenza a breve termine sono previsti nei mesi di agosto e settembre, subordinatamente all’avanzamento nell’attuazione del programma di riforme dell’Autorità palestinese. All’inizio di settembre la Commissione presenterà una proposta legislativa relativa a un programma globale per la ripresa e la resilienza della Palestina, mirato ad aiutare l’Autorità palestinese a raggiungere l’equilibrio di bilancio entro il 2026 e a garantire la sostenibilità finanziaria a lungo termine. A partire dalla fine dell’anno, tutti gli esborsi nell’ambito di questa iniziativa a lungo termine saranno subordinati a progressi nell’attuazione dei traguardi di riforma concordati. L’Unione europea è il principale fornitore di assistenza esterna ai palestinesi attraverso la strategia comune europea 2021-2024, dotata di circa 1,2 miliardi di euro a titolo indicativo, 691 milioni dei quali sono già stati adottati.

