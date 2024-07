Università IUL, al via il Master su Media digitali e Sport

30 luglio 2024 a

a

a

FIRENZE (ITALPRESS) – L’Università Telematica degli Studi IUL, in collaborazione con PA Social, propone il Master di I livello e Corso di alta formazione in “Media Company e Innovazione digitale per lo sport”.

Il corso, spiega una nota, si inserisce in un contesto attuale che assiste al cambiamento radicale del modo in cui lo sport viene trasmesso, consumato e gestito, stimolando la richiesta di figure professionali altamente qualificate nel settore della comunicazione sportiva e dell’innovazione digitale.

L’avanzamento delle tecnologie si accompagna ad una sempre più concreta domanda di esperti che siano in grando di affrontare le sfide e sfruttare le opportunità anche in ambito sportivo e dei media digitali. Un contesto che oggi si affaccia alle potenzialità comunicative dell’intelligenza artificiale e del metaverso.

Il corso in “Media Company e Innovazione Digitale per lo Sport” si propone di fornire agli studenti una panoramica completa delle dinamiche e delle aspettative dell’industria sportiva nel contesto digitale, formando professionisti in grado di adattarsi alle evoluzioni tecnologiche e culturali che caratterizzano il settore. L’obiettivo è di trasmettere le competenze strategiche nella gestione di media company e le capacità di analizzare e interpretare le tendenze digitali e dell’innovazione e le dinamiche del mercato sportivo.

Articolato in 7 moduli per le diverse discipline giuridiche, economiche e sociologiche, il percorso formativo ha durata annuale e consente il conseguimento di 60 Crediti Formativi Universitari.

E’ possibile iscriversi al Master di I livello e al Corso di alta formazione fino al 30 settembre 2024.

Il modello di studio dell’Università IUL, si legge, prevede lezioni fruibili interamente online per permettere agli iscritti di conciliare studio, lavoro e altri impegni quotidiani. Lo studente può accedere alle video-lezioni attraverso la piattaforma di formazione IUL, in ogni momento e da qualsiasi postazione, ed è supportato da personale docente di alta qualità e da una continua assistenza di tutor specializzati. Gli esami sono in presenza e possono essere svolti in una delle numerose sedi dell’Università sul territorio nazionale.

– foto ufficio stampa Università IUL –

(ITALPRESS).