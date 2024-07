Buongiorno “Voglio ripagare la fiducia di Conte”

29 luglio 2024 a

CASTEL DI SANGRO (ITALPRESS) – “Sono sempre legato al Torino ma

era il momento di compiere questo step e accettare il Napoli. Ho

sentito subito l’affetto dei tifosi. Con il mister e il direttore

abbiamo avuto modo di parlare. Di sentirci. Tutto questo mi ha

spinto a venire qua”. Queste le prime parole di Alessandro

Buongiorno nella conferenza stampa di presentazione nel teatro

comunale di Castel di Sangro. “L’incontro al ristorante con Conte

a Torino? E’ stato casuale veramente. Era il giorno del mio

compleanno. Abbiamo un pò parlato, mi ha spiegato le sue idee.

Quello che voleva fare qua. Poi ci siamo sentiti anche quando ero

in Germania. Le chiacchierate con lui mi hanno gasato molto. Mi

hanno fatto sentire importante. Mi hanno dato fiducia e io voglio

ripagarla”, ha detto ancora il difensore, che ieri ha esordito in maglia azzurra in amichevole contro l’Egnatia. “Da piccolo mi ispiravo a Maldini e Nesta. Andavo su YouTube e guardavo i loro video. Poi crescendo ho cercato di carpire le qualità di Sergio Ramos”, ha aggiunto Buongiorno. “Sono un ragazzo nato a Torino, un torinista, che ha letto i nomi di Superga. Non ho accettato la Juventus perchè era come tradire le mie origini. Ma qui si percepisce il calore della gente. E poi sono trascinato dalla carica di Antonio Conte”, ha concluso.

