Il Milan annuncia l'arrivo di Morata, avrà la maglia numero 7

19 luglio 2024 a

a

a

MILANO (ITALPRESS) – Alvaro Morata torna in Italia ma stavolta per indossare la maglia del Milan. Dopo le due esperienze alla Juventus, il 31enne attaccante spagnolo lascia l’Atletico Madrid e approda ufficialmente in rossonero: contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per un altro anno. Cresciuto nei settori giovanili spagnoli tra Atletico, Getafe e Real Madrid, debuttando poi con la prima squadra dei blancos nel dicembre 2010, il capitano delle Furie Rosse neo campioni d’Europa ha vestito anche la maglia del Chelsea. In carriera ha totalizzato 506 presenze e 172 gol, conquistando due Champions League, una Supercoppa Europea, un Mondiale per Club, due titoli spagnoli, due Coppe del Re, una Supercoppa di Spagna, due scudetti, tre Coppe Italia, due Supercoppe italiane e una FA Cup. Con la Nazionale spagnola, con cui vanta 80 presenze e 36 gol, oltre ad aver vinto Euro2024 ha conquistato la Nations League 2022/23. Al Milan indosserà la maglia numero 7 concessa da Yacine Adli, che a sua volta vestirà il 94. Il club rossonero non ha comunicato le cifre dell’operazione ma dalla Spagna rivelano che è stata pagata la clausola di rescissione da 13 milioni di euro mentre Morata dovrebbe percepire un ingaggio da circa 4,5 milioni a stagione.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).