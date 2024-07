Sfuma il sogno di Paolini, Krejcikova vince Wimbledon

13 luglio 2024 a

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Niente da fare per Jasmine Paolini nella finale femminile di Wimbledon, terzo Slam stagionale andato in scena sull’erba londinese. Nel match che assegnava il trofeo la 28enne tennista azzurra, testa di serie numero 7, si è arresa per 6-2 2-6 6-4, in un’ora e 56 minuti di gioco, alla ceca Borbora Krejcikova, 31esima forza del seeding, che nell’albo d’oro succede alla sua connazionale Marketa Vondrousova. Domani, domenica, la finale maschile tra il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz, rispettivamente n.2 e 3 Atp e del torneo.

(ITALPRESS).