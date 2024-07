Musetti sconfitto in semifinale da Djokovic a Wimbledon

12 luglio 2024 a

a

a

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti si ferma in semifinale a Wimbledon, terzo Slam stagionale alle battute conclusive sull’erba londinese. Il tennista carrarino, 25esima testa di serie, si è arreso al serbo Novak Djokovic, numero 2 del ranking Atp e del tabellone, vincente in tre set con il punteggio di 6-4 7-6(2) 6-4, maturato in due ore e 48 minuti di gioco. Per il titolo ‘Nolè se la vedrà con lo spagnolo Carlos Alcaraz (3), che nella prima semifinale si è imposto in rimonta per 6-7(1) 6-3 6-4 6-4 sul russo Daniil Medvedev, autore nei quarti dell’eliminazione di Jannik Sinner. Domani, sabato, torna in campo Jasmine Paolini: la toscana, testa di serie numero 7, sfiderà per il trofeo la ceca Barbora Krejcikova, 31sima forza del torneo.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).