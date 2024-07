Pnrr, Meloni “Italia al primo posto per obiettivi raggiunti”

02 luglio 2024 a

ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto contenta di annunciare che la Commissione Europea ha approvato oggi il pagamento della quinta rata del Pnrr”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio. “Abbiamo raggiunto gli obiettivi previsti per questa rata, abbiamo fatto anche qualcosa di più. A dicembre avevamo inviato la richiesta per 10,6 miliardi ma a maggio 2024 abbiamo raggiunto due ulteriori obiettivi e questo ci consentirà di ricevere 400 milioni in più e arrivare a 11 miliardi con il pagamento di questa quinta rata”, ha sottolineato.

“E’ un’ottima notizia per l’Italia e per i cittadini, è una notizia che ancora una volta smentisce quanti avevano scommesso sul fallimento di questo governo, quanti speravano in cuor loro che l’Italia potesse perdere i soldi dell’Europa per ottenere magari un vantaggio elettorale mentre lo dicevano, ma non è andata così – ha sottolineato Meloni -. Con il lavoro di questi mesi abbiamo dimostrato che tutti quei pronostici erano sbagliati, lo abbiamo dimostrato facendo quello che sappiamo fare meglio, cioè studiare dossier, lavorare, portare a casa risultati concreti”.

“L’Italia è al primo posto in Europa per obiettivi raggiunti e avanzamento finanziario del Pnrr” e “siamo lo Stato membro che ha ricevuto finora l’importo maggiore, 113,5 miliardi a fronte dei 194,5 miliardi previsti, ovvero il 58,4% del totale del nostro Pnrr”, ha evidenziato il premier.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).