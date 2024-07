Pnrr, Fitto “Iter complesso, ma proficua collaborazione con Ue”

02 luglio 2024 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato un iter anche abbastanza complesso che però ha visto come sempre una proficua e positiva collaborazione tra la Commissione Europea e il governo italiano”. Così il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione, il Sud e il Pnrr, Raffaele Fitto, in conferenza stampa a Palazzo Chigi ha commentato l’ok della Commissione Ue al pagamento della quinta rata del Pnrr. “Abbiamo dimostrato la flessibilità del raggiungimento degli obiettivi” perchè “siamo stati in grado di poter aggiungere due nuovi obiettivi a quanto previsto: questo è un metodo che mi auguro possa essere consolidato anche per il futuro del lavoro sulle altre rate”.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).