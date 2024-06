Papa Francesco “Governanti non alimentino scontro, puntare alla pace”

23 giugno 2024 a

ROMA (ITALPRESS) – Papa Francesco nel consueto messaggio dell’Angelus a Piazza San Pietro, ha ancora una volta invitato i fedeli presenti a pregare per la pace. “Preghiamo per la pace, specialmente per la martoriata Ucraina, che soffre tanto. Per la Palestina, Israele, Gaza, il nord del Congo” ha detto il Santo Padre. “Lo Spirito Santo illumini le menti dei governanti e infonda in loro saggezza e senso di responsabilità per evitare ogni azione o parola che alimenti lo scontro e puntare invece con decisione ad una sola soluzione pacifica dei conflitti, ci vuole negoziare” ha concluso Papa Francesco.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).