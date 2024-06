Donnarumma “Vogliamo rivivere le notti magiche”

14 giugno 2024 a

DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Lo spirito è quello di quando si affronta una competizione del genere, la carica ti viene naturale, lo spirito è quello di tre anni fa, riproviamo a ripercorrere quelle notti magiche”. E’ l’auspicio del capitano della Nazionale, Gianluigi Donnarumma, alla vigilia di Italia-Albania, gara del debutto ad Euro2024. “La squadra è pronta, io cerco di dare tutto, di dare consigli alla squadra spiegando cosa abbiamo vissuto tre anni fa, ma i ragazzi non hanno bisogno dei miei consigli – continua – Io, Jorginho e Barella cerchiamo di dare le giuste indicazioni per cercare di arrivare fino in fondo”. Perchè l’ambizione non manca. “La storia è stata scritta tre anni fa, adesso proviamo a scrivere un’altra pagina di storia per l’Italia”, aggiunge Donnarumma.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).