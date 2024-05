Ue, Meloni “Serve la difesa comune per proteggere la nostra libertà”

31 maggio 2024 a

ROMA (ITALPRESS) – “La difesa comune è particolarmente importante in questo momento per l’Unione europea. Il problema è che se vuoi proteggere i tuoi cittadini devi essere in grado di difenderti. Se tu non sei in grado di difenderti anche la tua libertà è limitata, la tua. Il costo della difesa è il costo della tua indipendenza, della tua capacità di difendere gli interessi nazionali. Non vi fate fregare da quelli che dicono che sono soldi buttati, non sono soldi buttati se vuoi essere libero”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell’intervista a “PolitiGame”, il format di Skuola.net in vista delle elezioni europee, realizzato in collaborazione con Binario F.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).