Amazon celebra l'artigianalità italiana, al via i Made in Italy Days

MILANO (ITALPRESS) – Le aziende del Made in Italy protagoniste di offerte speciali ed esclusive su Amazon.it, in occasione dei Made in Italy Days. Fino al 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, Amazon celebra la tradizione artigianale italiana con migliaia di prodotti in offerta all’interno della vetrina dedicata alle aziende italiane. Amazon, fin dal 2015, ospita infatti all’interno della vetrina Made In Italy, piccole e medie imprese italiane e prodotti tipici e rappresentativi del territorio. Dalla cucina, con specialità culinarie, vini e liquori, al mondo della casa e dell’arredamento, dagli abiti e accessori ai prodotti di bellezza: i clienti italiani e stranieri durante la settimana dei Made in Italy Days avranno l’opportunità di scoprire le eccellenze prodotte da piccole e medie imprese e da grandi marchi italiani.

Ad oggi la vetrina è disponibile nei negozi online di Amazon di 11 Paesi al mondo e ospita più di 1 milione di prodotti, frutto del lavoro di eccellenza di oltre 5.500 le aziende italiane. Al di là dell’Italia, la vetrina è presente in Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Svezia, Polonia e Paesi Bassi.

“Per Amazon il supporto alle piccole e medie imprese e la loro crescita, anche all’estero, è una missione – ha detto a Italpress Ilaria Zanelotti, Direttore dei Servizi per i partner di vendita per Amazon.it -. Solo nel 2022 Amazon ha investito circa 8 miliardi di euro in Europa in strumenti, servizi e formazione gratuita per le piccole e medie imprese. In termini di formazione, per esempio vorrei citare ‘Accelera con Amazon’, un’iniziativa di formazione gratuita grazie alla quale 35.000 piccole e medie imprese sono state formate in due anni proprio per l’attività di vendita online. Uno dei nostri obiettivi è proprio quello di fare crescere l’export delle imprese italiane. Ad oggi le vendite di tutti i nostri partner di vendita, incluse sia le aziende che vendono tramite Amazon Marketplace in qualità di partner di vendita terzi, sia le aziende partner di vendita di Amazon Retail nel ruolo di vendor, sono pari a circa 3 miliardi di euro. Ci siamo così posti una nuova sfida: supportare le aziende italiane che vendono su Amazon aiutandole a raggiungere entro il 2025 i 4 miliardi di euro di vendite all’estero”.

I Made in Italy Days sono un’occasione per i clienti di tutto il mondo per scoprire le tante piccole e medie imprese del Belpaese che sono riuscite a farsi conoscere fuori dai confini italiani.

