Valditara “La scuola è un presidio fondamentale di legalità”

PALERMO (ITALPRESS) – “La scuola è un presidio fondamentale di legalità: nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci onoriamo la memoria dei giudici Falcone e Morvillo e degli agenti della scorta con la partecipazione di cinquemila ragazzi, questa mobilitazione è un grande messaggio per cui ringrazio tutte le scuole. L’istruzione è momento di riscatto, insegnamento di valori fondamentali e rispetto verso l’altro”. Lo sottolinea il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, dialogando con i giornalisti al Palermo Marina Yachting.

“Ho chiesto ai tecnici se era possibile spostare il concorso per dirigenti scolastici e mi hanno risposto che non si poteva perchè ci sono prove a invalsi, scrutini e maturità – aggiunge -. Il ministero ha fatto uno sforzo enorme per garantire la partecipazione di tutti questi ragazzi e docenti alla commemorazione del 23 maggio e non credo che verrà inficiato dal fatto che dalle 14:30 alle 15:30, orario in cui non ci sono manifestazioni, si tengano in tutta Italia concorsi per dare lavoro a dirigenti scolastici e di conseguenza rendere più efficienti la nostra scuola e la nostra istruzione”, sottolinea Valditara.

