‘Ndrangheta e traffico di droga, 137 indagati a Cosenza

COSENZA (ITALPRESS) – Maxioperazione contro la ‘ndrangheta. I carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, la Polizia di Stato – attraverso il personale delle Squadre Mobili di Cosenza e Catanzaro, della SISCO di Catanzaro e dello SCO – i Finanzieri del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Cosenza, con il GICO del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro e lo SCICO di Roma, hanno eseguito un’ordinanza cautelare a Cosenza e in altri centri, emessa dal GIP di Catanzaro, nei confronti di 137 indagati. Le accuse a vario titolo sono associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dalle modalità e finalità mafiose, nonchè in ordine ad altri numerosi delitti, anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose. L’operazione, denominata “Recovery” e in via di evoluzione, è coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

