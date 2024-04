Milan-Roma 0-1, il 1° derby di Europa League ai giallorossi

11 aprile 2024 a

MILANO (ITALPRESS) – Colpo grosso della Roma a San Siro, che passa per 1-0 contro un Milan poco brillante e con poche idee. A decidere la sfida è un’incornata di Mancini (ancora lui, come nel derby di sabato). I giallorossi partono meglio ma sono i padroni di casa ad avere la prima occasione quando Reijnders, dopo 9 minuti, ci prova con un destro dalla distanza che Svilar devia in tuffo. Sul versante opposto, Maignan è chiamato all’intervento al 16′ quando El Shaarawy conclude dal limite, trovando però pronto il portiere francese ad alzare in angolo dopo una deviazione involontaria di gabbia. Dalla bandierina va Dybala, che pennella al centro per Mancini, il quale, lasciato colpevolmente solo, infila Maignan con un colpo di testa ravvicinato firmando l’1-0. Inutili le proteste dei rossoneri per un fuorigioco di Lukaku nell’azione dalla quale è scaturito il corner che ha portato al gol. Gli uomini di Pioli non ci stanno e al 21′ vanno vicini al pareggio con un colpo di testa di Giroud, salvato però sulla linea da Lukaku. La sfida tra Reijnders e Svilar di inizio match si ripete al 42′, con il portiere ancora attento a respingere in tuffo un destro dell’olandese. Il primo tempo si chiude con la squadra di De Rossi meritatamente in vantaggio.

Nella ripresa la musica non cambia e i rossoneri continuano a faticare in fase di costruzione. L’unico a provarci è Reijnders, che al 27′ calcia nuovamente dal limite con il destro ma Svilar è reattivo per la terza volta sull’avversario e para in tuffo. Alla mezz’ora il portiere della Roma alza sopra la traversa (toccata dalla sfera nell’occasione) un tiro cross insidioso dalla destra di Adli. Poco dopo un Leao in ombra viene sostituito tra i fischi di San Siro (non chiaro se rivolti al giocatore o a Pioli). All’87’, poi, il Milan sciupa un’enorme occasione quando il neo entrato Chukwueze salta tutti sulla destra, entra in area e serve all’indietro Giroud che, dentro l’area piccola, spedisce clamorosamente sulla traversa a botta sicura. Al 45′ Abraham tocca la palla con la mano in area ma nè arbitro nè il Var ravvisano irregolarità. L’assalto finale di Calabria e compagni non porterà a nulla e la Roma può così festeggiare una vittoria molto preziosa. Le due squadre torneranno in campo tra una settimana all’Olimpico per la gara di ritorno.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).