Milan-Roma e Liverpool-Atalanta nei quarti di Europa League

15 marzo 2024

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Peggio di così non poteva andare. Se è vero che si può sognare una finale tutta italiana il 22 maggio a Dublino, una fra Milan e Roma dovrà fermarsi ai quarti mentre l’Atalanta ha trovato lo scoglio più difficile. Il sorteggio di Europa League a Nyon non è stato positivo: il tanto temuto derby nei quarti è arrivato e ad affrontarsi saranno rossoneri e giallorossi, con andata l’11 aprile a San Siro e ritorno il 18 all’Olimpico. Per il Milan, fra l’altro, è il secondo derby consecutivo nei quarti di una competizione europea: lo scorso anno in Champions la squadra di Pioli incrociò e superò il Napoli. Chi la spunterà se la vedrà in semifinale (giocando in casa l’andata del 2 maggio, ritorno fuori sette giorni dopo) una fra il Bayer Leverkusen capolista in Bundesliga e il West Ham. Dall’altra parte del tabellone l’Atalanta, attesa dal confronto sulla carta proibitivo col Liverpool che sta guidando la Premier League: primo round ad Anfield (dove però la Dea riuscì a vincere 2-0 nella fase a gironi della Champions 2020-21), ritorno a Bergamo. La vincente in questo caso se la vedrà per un posto a Dublino con una fra Benfica e Marsiglia, col secondo atto da disputare davanti al proprio pubblico.

– foto Image –

(ITALPRESS).