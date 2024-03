Salvini “43 mila voti Lega determinanti per Marsilio in Abruzzo”

11 marzo 2024 a

a

a

PALERMO (ITALPRESS) – “Queste elezioni sono la riprova che la Lega è seguita da nord a sud. Anche se nel 2019 presi molto di più, abbiamo ricevuto 43mila voti e il nostro governatore ha vinto proprio con uno scarto di questa cifra: per me essere stato determinante per questa vittoria è segno di poter unire il paese”.

Così il ministro dei Trasporti Matteo Salvini in diretta a Quarta Repubblica. “Essere al governo con Pd e 5 stelle ci ha penalizzato molto dal punto di vista elettorale: abbiamo scelto di metterci al governo per non lasciare il paese nelle mani di Pd e 5 stelle e gli elettori ci hanno punito”, aggiunge Salvini.

