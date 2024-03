Cagliari-Salernitana 4-2 con doppietta Shomurodov

09 marzo 2024 a

CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Cagliari batte la Salernitana, fa tre passi avanti verso la salvezza ed affossa quasi definitivamente i granata. Partita senza storia fino al 3-0 poi una reazione della Salernitana ha messo i brividi ai rossoblù che hanno chiuso i conti con il 4-2 di Shomurodov.

Si comincia con un cross di Candreva su cui nè Kastanos e nè Weissman riescono a impattare. I campani manovrano anche discretamente ma, al 12′, Lapadula scatta sul filo del fuorigioco, salta Ochoa e Manolas e deposita la palla in fondo al sacco. L’arbitro fischia il fuorigioco poi il Var lo convince che il gol è da convalidare: 1-0. I rossoblù controllano senza problemi poi, alla mezz’ora primo squillo dei campani con Tchaouna che si accentra e calcia a giro, Scuffet è attento e respinge con un grande intervento. Subito dopo altre due chance per i sardi, la prima con Manolas che, di testa, anticipa Gaetano poi Fazio salva su Lapadula (33′). Un colpo di testa sul fondo di Kastanos quindi il gol annullato a Gaetano (38′) per fuorigioco. Al 40′, però, contropiede di Nandez per Gaetano che entra in area, salta Zanoli e batte Ochoa: 2-0. Nella ripresa al 5′ Zappa spunta alle spalle di Zanoli ma non riesce a deviare in porta dopo una punizione di Nandez. Due minuti ed arriva il tris. Fazio regala palla ad Augello il quale vede l’inserimento di Shomurodov che tira, Ochoa respinge ma non può nulla sul tap-in dello stesso attaccante rossoblù. Al 10′ cross di Zanoli per Kastanos che, in spaccata, mette dentro. Due minuti e Maggiore, su angolo di Candreva, colpisce di testa per il 3-2. Scuffet salva su un cross di Kastanos poi Shomorudov ruba palla a Fazio, entra in area, salta l’argentino, Ochoa respinge ma, sulla ribattuta del messicano, l’uzbeko deposita la palla in fondo al sacco per il 4-2 finale.

