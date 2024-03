Ue, Gentiloni “Invertire rotta Green Deal sarebbe miope”

04 marzo 2024 a

ROMA (ITALPRESS) – “La visione del Green Deal è stata certamente giusta, oggi invertire la rotta sarebbe miope dal punto di vista ambientale, economico e geopolitico”. Così il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, nel corso dell’incontro “Impact Now. Un altro capitalismo è possibile” promosso da Human Foundation. “Il Green deal per noi è un progetto di crescita economica, dobbiamo insistere su questo approccio strategico tenendo insieme il pilastro sociale e ambientale”, aggiunge.

“Ciò che più frena la crescita è l’incertezza, non possiamo avere l’Europa di Penelope e che fa e disfa le regole ad ogni ciclo elettorale – sottolinea Gentiloni -. Dobbiamo accertarci che la transizione verde sia davvero giusta, serve un equilibrio. L’Ue deve mantenere la propria ambizione a lungo termine ma deve anche essere combinata con buonsenso e solidarietà sociale”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).