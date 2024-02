Mattarella “Per la pace c'è sempre una strada possibile da seguire”

27 febbraio 2024 a

ROMA (ITALPRESS) – “E’ un compito impegnativo, ma per quanto difficile c’è sempre una strada possibile da seguire”.

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della visita al comando generale della forza delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace a Cipro.

“La mia presenza qui – ha aggiunto – è per esprimere apprezzamento per quello che negli ultimi decenni fa questa missione per mantenere la serenità e la pace. All’apprezzamento si aggiunge la riconoscenza per l’obiettivo che viene sempre coltivato, ovvero trovare una soluzione definitiva e positiva che renda possibile la conclusione positiva della missione. L’Italia partecipa con convinzione alla missione ed è orgogliosa di farlo per la pace mantenuta e l’obiettivo di una soluzione positiva che renda possibile ulteriore sviluppo di progresso in questo territorio”, ha concluso il capo dello Stato.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Quirinale –