Pnrr, Fitto “Approvato decreto copertura finanziaria nuovi interventi”

26 febbraio 2024 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato approvato il decreto relativo al Pnrr a cui abbiamo lavorato in questo periodo, che prevede alcuni elementi fondamentali: il primo è quello relativo alla copertura finanziaria dei nuovi interventi”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, al termine della riunione del Consiglio dei ministri. “E’ stato un lavoro di coordinamento molto importante, anche molto complesso, svolto in costante interlocuzione con la Commissione Europea” e “abbiamo avviato un confronto con tutte le amministrazioni interessate. Il decreto legge che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri rappresenta un momento molto rilevante sia dal punto di vista della prosecuzione del lavoro, ma anche della sua accelerazione, sia sul fronte della spesa, sia sul fronte delle semplificazioni”.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).