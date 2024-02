Ponte Stretto, Ciucci “Avvieremo attività entro l'estate”

25 febbraio 2024 a

ROMA (ITALPRESS) – “Come tutti i programmi si fissano degli obiettivi che puntano al massimo risultato possibile. Stiamo già trasmettendo la documentazione appena approvata il quindici febbraio ai ministeri competenti, oltre alle valutazioni sull’impatto ambientali. Queste attività dovrebbero concludersi entro la fine di giugno, in modo tale da poter avviare le attività sul territorio in estate. Come tutti i progetti complessi ci vuole tempo, non si tratta di una struttura che si costruisce in un attimo. Il nostro ottimismo deriva da fatti concreti finora accaduti. Abbiamo un Parlamento e un Governo che hanno deciso di avviare un’attività che, a detta loro, ha un’assoluta priorità, dando piena misura all’investimento. Questi non sono fattori marginali”. Così Pietro Ciucci, Ad della società Stretto di Messina, a margine della scuola politica della Lega.

foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).