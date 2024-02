Fiorentina contro Maccabi Haifa negli ottavi di Conference

23 febbraio 2024 a

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sarà la formazione israeliana del Maccabi Haifa l’avversario della Fiorentina negli ottavi di Conference League. Sorteggio tutto sommato positivo per i viola, anche se il Maccabi è la squadra che nella scorsa Champions era riuscita a battere la Juventus durante la fase a gironi. Eliminato nei play-off di Champions dallo Young Boys e poi terzo nel girone di Europa League alle spalle di Villarreal e Rennes, il Maccabi ha superato negli spareggi il Gent. I viola giocheranno l’andata in trasferta il 7 marzo, presumibilmente sul neutro di Budapest vista la situazione in Israele, col ritorno in programma una settimana dopo al Franchi. Fra gli altri accoppiamenti degli ottavi di Conference spiccano Ajax-Aston Villa, Union SG-Fenerbahce e Sturm Graz-Lille.

