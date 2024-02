21 febbraio 2024 a

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Più qualche giornalone prova a farci litigare e più io e Giorgia andiamo avanti insieme, come una sola persona. In questo periodo al governo, in Giorgia non sto trovando un’alleata, ma un’amica. Fidatevi”. Lo ha detto Matteo Salvini intervenuto a Cagliari all’evento per sostenere la campagna elettorale di Paolo Truzzu alle regionali sarde.(ITALPRESS).

