Empoli-Fiorentina 1-1, parità nel derby toscano

EMPOLI (ITALPRESS) – Finisce in pareggio il derby toscano tra Empoli e Fiorentina, al termine di una partita molto equilibrata con cui i biancoblù guidati da Davide Nicola riescono a mantenere intatta la loro striscia di imbattibilità che dura ormai da cinque partite. Al gol di Beltran risponde, nella ripresa e su calcio di rigore, M’Baye Niang.

Inizio di gara senza particolari scintille, con la Fiorentina che però, alla mezz’ora, sfrutta il momento di inferiorità numerica dell’Empoli dato dall’infortunio di Grassi e trova la rete del vantaggio con il diagonale destro di Beltran sul quale non si fa trovare pronto Caprile. 1-0 per la squadra di Italiano che alza baricentro e ritmo, andando vicina al raddoppio nel finale di primo tempo, con il calcio di punizione di Biraghi e il colpo di testa da parte di Martinez Quarta che finisce di poco largo.

Intervallo e Nicola che dà nuova verve al suo reparto offensivo inserendo Niang e Cancellieri che, dopo dieci minuti dall’inizio della ripresa, realizzano il pareggio per gli azzurri: ripartenza dello stesso Cancellieri innescata da Zurkowski e fallo da rigore fischiato per l’intervento falloso in area di Faraoni; dal dischetto si presenta proprio Niang che spiazza Terracciano e porta sull’1-1 il punteggio. Tanti duelli in mezzo al campo e trame di gioco dunque intervallate da diversi falli in entrambe le trequarti offensive. Poche altre le occasioni nitide, in un finale di gara che si accende soltanto nei quattro minuti di recupero concessi da Pairetto, con la rimessa lunga di Kayode e l’uscita sbagliata da parte di Caprile che favorisce la conclusione a porta sguarnita di Bonaventura, tuttavia troppo debole e respinta dalla difesa dell’Empoli, che sigilla così il risultato finale di 1-1.

– Foto Image –

(ITALPRESS).