Pulze, per San Valentino arriva la seconda limited edition

ROMA (ITALPRESS) – In occasione del San Valentino, Imperial Brands Italia presenta la seconda Limited Edition di Pulze 2.0, avvolta in una tonalità di rosso. Questa nuova edizione speciale, pensata per celebrare la festa degli innamorati, fonde design e tecnologia avanzata. Imperial Brands Italia ha siglato inoltre un “Dating Game”, pensato per aggiungere un tocco di divertimento e connessione a tutti gli appuntamenti romantici. Il gioco consiste in 10 domande studiate appositamente per facilitare la conoscenza reciproca, creando un’atmosfera ancora più speciale.

“La Limited Edition di Pulze 2.0 pensata per il 14 febbraio è la nostra maniera di celebrare l’amore in tutte le sue sfumature – dichiara Armando Frassinetti, Market Manager Imperial Brands Italia -. Non stiamo solo introducendo una nuova versione di un dispositivo raffinato e performante, ma anche un’esperienza interattiva che permetterà alle coppie di approfondire il legame in modo divertente e significativo”.

A supporto dell’iniziativa è stata prevista una campagna di influencer marketing che ha visto co-protagonisti una squad di creators, ai quali è stato chiesto di condividere alcune esperienze della propria dating life attraverso divertenti format digitali.

Leonardo de Carli, Eleonora Cristiani e Leonardo Bocci hanno invitato la propria community ad interagire, raccontando in prima persona le proprie esperienze nei commenti e incentivando gli utenti a matchare tra loro sulla base di possibili affinità. Il Dating Game racchiude in sè, infatti, un duplice obiettivo: condividere fun facts sulla propria vita amorosa ma anche trovare una persona compatibile con cui passare prima di tutto San Valentino. Il risultato, quindi, è un vero e proprio viaggio emotivo, anche grazie alla creazione di una playlist dedicata e accessibile su Spotify.

Il progetto Pulze Dating Game è stato ideato e curato dall’agenzia Ogilvy Italia, che ha creato il concept strategico e creativo, definito il piano integrato di comunicazione della campagna e gestito le attività PR & Digital PR.

