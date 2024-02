Lavoro, Calderone “Trend positivo, interventi nella giusta direzione”

07 febbraio 2024 a

ROMA (ITALPRESS) – “I dati dimostrano e confermano il trend, anche per gli inizi del 2024, più che positivo del mercato del lavoro, che rafforza la convinzione che gli interventi effettuati dal governo vanno nella direzione corretta del pieno sostegno occupazionale. Si è in presenza, infatti, non solo del tasso di disoccupazione più basso di sempre ma anche di una inversione di tendenza significativa rispetto al tasso di disoccupazione giovanile che è in calo di 2,5 punti percentuali”. Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, nel corso del Question Time alla Camera in risposta a un’interrogazione sull’efficacia delle politiche del Governo in materia di lavoro e occupazione. “I dati confermano – ha continuato – che sono in aumento i contratti di lavoro a tempo indeterminato mentre è in forte riduzione il ricorso allo strumento del contratto di lavoro a termine”.

Per Calderone “gli interventi effettuati nell’ultima legge di bilancio hanno confermato da un lato l’impegno a sostenere il reddito delle famiglie con le misure di riduzione del cuneo fiscale e contributivo, dall’altro hanno introdotto le misure a sostegno dell’inserimento lavorativo dei cittadini economicamente e socialmente più vulnerabili”. Poi la ministra ha parlato anche del “sostegno alle politiche di welfare aziendale con tassazione agevolata al 5% dei premi di produttività nell’ambito del welfare aziendale che ha prodotto l’incremento del 36% dei contratti depositati nell’ultimo anno. Sostenere il welfare aziendale – ha aggiunto – equivale a sostenere il benessere lavorativo e la conciliazione vita-lavoro”.

